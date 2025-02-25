Берлин, 25 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц потребовал от действующего немецкого канцлера Олафа Шольца согласовывать с ним все важные решения до ухода в отставку, сообщило издание Bild.

Florian Gaertner/Global Look Press Фридрих Мерц

«ХДС/ХСС направил в ведомство федерального канцлера «Меморандум о взаимопонимании», в котором требует не принимать важных кадровых решений, сохранять сдержанность на внешнеполитической арене, ссылаясь на необходимость согласовывать позиции с Мерцем», — указано в публикации.

Авторы уточнили, что Шольц будет исполнять обязанности канцлера до создания нового кабинета министров, который Мерц планирует сформировать к 20 апреля. До этого момента главе немецкого правительства придётся принимать участие во внешнеполитических мероприятиях, среди которых — конференция по Украине в Лондоне 2 марта и саммит ЕС в Брюсселе 6 марта. Также отмечается, что Мерц и Шольц встретятся «за чашкой кофе», чтобы обсудить сотрудничество в переходный период.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Первое место занял блок ХДС/ХСС, набравший 26,8%. Социал-демократическая партия Германии Шольца находится на третьем месте, за неё отдали голоса 16,4% избирателей. Шольц признал поражение и поздравил Мерца с победой.

24 февраля Мерц заявил, что его приоритетом станет достижение независимости Германии от США. Заявления представителей Вашингтона показывают их безразличие к будущему Украины, сказал кандидат на пост канцлера. При этом он подчеркнул, что не рассматривает вариант отправки немецких войск на Украину.