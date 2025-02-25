Москва, 25 февраля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 февраля проведёт в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку

«Планируется обсуждение перспектив развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — сказано в публикации пресс-службы.

23 января российский лидер и президент Гвинеи-Бисау провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Они также договорились продолжить личное общение.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер отметил, что Сиссоку Эмбало уделяет большое внимание развитию связей с РФ, основывающихся на традициях равноправия.

Сисоку Эмбало посетит Россию в четвёртый раз. Президент Гвинеи-Бисау был с визитом в Москве в 2022 году, а в 2023-м принимал участие в саммите «Россия — Африка», в 2024 году он был в числе почётных гостей на параде Победы на Красной площади.