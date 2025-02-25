Марсель, Франция, 25 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Двоих граждан Франции подозревают в нападении на генеральное консульство РФ в Марселе. Мужчины задержаны, сообщили в посольстве России в Париже «РИА Новости».

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Подозреваемым 48 и 59 лет. Их опознали и задержали после участия в антироссийском митинге, который состоялся в Марселе в тот же день (24 февраля). Власти Франции сразу уведомили об этом посольство и генконсульство РФ, отметили дипломаты.

Французская сторона не раскрывает подробности, так как следственные действия еще не окончены. Диппредставительства России продолжат взаимодействовать с местными компетентными службами, в первую очередь для обеспечения безопасности загранучреждений и их сотрудников.

«Будем добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных», — подчеркнули в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе на проспекте Амбруаза Паре, где находится российское консульство, прогремел взрыв. На место происшествия прибыли полицейские и пожарные, позже территорию обследовали саперы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта, при этом, по счастливой случайности, никто не пострадал. Дипломат подчеркнула, что российская сторона ожидает объективного расследования и привлечения виновных к ответственности. Она добавила, что нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство в Марселе. В ведомстве уточнили, что действия злоумышленников создали угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушили нормальный порядок работы консульства. По версии СК, целью нападения было осложнение международных отношений.