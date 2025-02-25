Ставрополь, 25 февраля, 2025, 15:18 — ИА Регнум. На Ставрополье задержали 20-летнего мужчину по подозрению в попытке совершения теракта. Молодой человек пытался поджечь здание почты по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России установлен гражданин, причастный к покушению на совершение террористического акта», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, местный житель вступил в переписку с неизвестным лицом в одном из мессенджеров. Ему предложили за вознаграждение поджечь здание почты с целью дестабилизации работы властей. Злоумышленник согласился и изготовил самодельную зажигательную смесь. 28 января он попытался поджечь отделение связи в Ставрополе.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, мужчина заключён под стражу, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Московский областной суд приговорил 24-летнего жителя Подмосковья к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа по поручению СБУ. Молодой человек в январе 2024 года вступил в переписку с гражданкой Украины через чат-бот знакомств, после чего с её аккаунта с ним связался представитель Главного разведывательного управления Украины.

Он потребовал от подсудимого совершить диверсию на транспортной инфраструктуре, угрожая публикацией интимной переписки. В феврале 2024 года молодой человек поджег релейный шкаф на перегоне Подольск — Гривно на Курском направлении железной дороги. Также ему предлагали сжечь Коран в Москве, но он был задержан силовиками до того, как успел выполнить это задание.