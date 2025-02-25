Москва, 25 февраля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 февраля провел встречу с основателем группы компаний «Регионы» Амираном Муцоевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Обсуждалась работа культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве, а также планы по его развитию», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Муцоев рассказал, что это самый большой крытый парк развлечений в мире, его территория 100 га, а само здание занимает 36 га. Когда парк вновь открылся после пандемии, его посетили 19,6 млн человек.

«Мы провели более 42 тыс. театрализованных постановок, шоу, их посетило 5 млн человек <…> За время работы также мы провели 400 концертных шоу, которые посетили 1 млн 100 тыс. человек», ― сообщил основатель группы компаний.

Также, по его словам, парк увеличил площадь на 40%: здесь появились дополнительно новые зоны, на 30% стало больше аттракционов, расширили детскую зону, увеличили молодежную зону. Также здесь открыли один из самых больших концертных залов в Европе, который может вместить 4,5 тыс. человек.

«Мы открыли два года назад самый крупный бассейный комплекс городского типа в Европе <…> на 2,5 тыс. лежаков. Его посетило 400 тыс. человек», ― добавил Муцоев.

Основатель ГК «Регионы» рассказал, что в следующем году планируется достроить открытый парк на территории «Острова мечты» площадью 12 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, крупнейший крытый парк развлечений в Европе «Остров мечты», который включает в себя торгово-развлекательный комплекс и ландшафтный парк с набережной, открылся в начале 2020 года. Однако из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, комплекс был вынужден временно приостановить деятельность. В июле того же года вместе с променадом и тематическим парком развлечений для посетителей стала доступна территория ландшафтного парка с аллеями, зонами для спорта, шезлонгами у воды и детскими площадками.