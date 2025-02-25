Вашингтон, 25 февраля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп снова унизил президента Франции Эммануэля Макрона, посадив его на приставном стуле у края стола в Белом доме во время видеоконференции лидеров «Большой семёрки». Об этом сообщает Daily Express.

Pool/ABACA/ТАСС Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон

«Макрон сегодня стал участником унизительных сцен во время прямой видеоконференции лидеров G7. Сорокасемилетний мужчина, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей: он сидел справа от Трампа, который сам расположился в центре стола в большом, удобном на вид кожаном кресле», — указано в публикации.

При этом на трансляции видно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также находится в Овальном кабинете, однако он сидит не около угла стола, а на отдельном кресле.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом, но американский лидер не стал его встречать. На опубликованной записи прибытия Макрона в Белый дом видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.

Французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» отказ Трампа встретить Макрона у Белого дома. Политик призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернуть Франции независимость.