В Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона
Daily Express: Трамп вновь унизил Макрона, посадив его у края стола во время G7
Вашингтон, 25 февраля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп снова унизил президента Франции Эммануэля Макрона, посадив его на приставном стуле у края стола в Белом доме во время видеоконференции лидеров «Большой семёрки». Об этом сообщает Daily Express.
«Макрон сегодня стал участником унизительных сцен во время прямой видеоконференции лидеров G7. Сорокасемилетний мужчина, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей: он сидел справа от Трампа, который сам расположился в центре стола в большом, удобном на вид кожаном кресле», — указано в публикации.
При этом на трансляции видно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также находится в Овальном кабинете, однако он сидит не около угла стола, а на отдельном кресле.
Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом, но американский лидер не стал его встречать. На опубликованной записи прибытия Макрона в Белый дом видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.
Французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» отказ Трампа встретить Макрона у Белого дома. Политик призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернуть Франции независимость.