Нарьян-Мар, 25 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) с 1 марта введут несколько ограничений на продажу алкоголя. Об этом 25 февраля сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он пояснил, что такие меры приняли после недавней трагедии, когда возле одного из городских заведений из-за злоупотребления алкоголем погиб мужчина. У него остались четверо детей.

Бездудный уточнил, что со следующего месяца продажа алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, будет разрешена только с 17:00 до 18:00.

«В объектах общепита, за исключением ресторанов, расположенных на прилегающей к многоквартирным домам территории, продажа алкоголя будет разрешена только с 9:00 до 23:00», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Также продавать алкоголь в розницу нельзя будет в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, если вход для покупателей находится со стороны подъездов. Кроме того, власти запретят продажу слабоалкогольных напитков в розлив в так называемых «наливайках» и рюмочных. Под запрет попадет и продажа алкогольной продукции навынос.

Губернатор добавил, что в окружное Собрание депутатов направлен законопроект, ограничивающий с 1 сентября 2025 года время продажи алкогольной продукции крепостью свыше 16,5% в будние дни с 12:00 до 18:00, в выходные и праздничные ― с 11:00 до 20:00. В случае принятия закона приобрести напитки с содержанием алкоголя до 16,5% можно будет с 11:00 до 20:00 в будние дни и с 08:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале прошлого года подписал закон, который расширяет полномочия субъектов РФ в целях борьбы с расположенными в жилых домах рюмочными, пивными и магазинами, где продают алкоголь, так называемыми «наливайками», и ужесточает требования к алкогольной продукции.

В середине февраля о намерении ужесточить правила продажи алкоголя, в том числе запретить его реализацию во дворах многоквартирных домов, заявили власти Подмосковья. Как пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, если окна торговой точки выходят во двор, то на прилавках не должно быть никакого спиртного. По его словам, такое размещение магазинов приводит к постоянному шуму, наличию мусора и прочим неудобствам, от которых страдают жители. Второй мерой станет ограничение времени розничной продажи алкоголя в точках общественного питания, находящихся в жилых домах, с 23:00 до 08:00.

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в ноябре прошлого года приняли закон, согласно которому с 1 марта 2025 года продажа алкоголя в регионе в будние дни будет возможна только с 12:00 до 14:00. При этом в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли спиртным — с 8:00 до 23:00.