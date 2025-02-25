Москва, 25 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. В ночь на вторник Солнце выбросило крупнейшее в этом году облако плазмы. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики.

National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

«На изображениях, поступивших с космических коронографов, расширяющееся облако плазмы можно было наблюдать примерно с часа ночи по московскому времени вплоть до 9–10 утра, после чего выброс удалился от Солнца и перестал быть виден в поле зрения прибора», — говорится на сайте лаборатории.

Предварительно установлено, что источник выброса находится на обратной стороне Солнца, и это событие не представляет угрозы для Земли. Однако активные области, направленные к нашей планете, могут оставаться потенциально опасными ещё примерно 1,5 суток.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля ученые из ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) зафиксировали вспышку высшего балла на Солнце. Вспышка, продолжавшаяся 12 минут, была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W86). Это событие стало результатом быстрого роста солнечной активности, который начался менее суток назад и продолжает развиваться. В середине дня астрономы зафиксировали ещё три вспышки среднего уровня M.