Бейрут, 25 февраля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Уроженка Крыма Юлия Павликова одержала победу в конкурсе «Мисс Европа — 2025», финал которого состоялся в Бейруте.

Moises Castillo/AP/TASS Юлия Павликова

«С гордостью сообщаю, что я одержала победу, вновь подтвердив свой статус мировой рекордсменки и финалистки крупных международных конкурсов «Большой четверки»: «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная», — поделилась девушка в своих соцсетях.

Второе место заняла участница с Украины, а третье досталось претендентке из Болгарии.

В прошлом году самой красивой девушкой Европы признали Розу Галиеву из Татарстана.

Как передавало ИА Регнум, на конкурсе «Мисс Европа — 2024» представлявшая Украину участница Милена Мельничук пожаловалась на конкуренток из России и Белоруссии, а также на организаторов конкурса, которые, по её утверждению, принимали участие в заговоре.

В частности, она заявила, что ее «заставляли» фотографироваться с Галиевой и что сама представительница России якобы «пыталась сесть рядом» во время фотосессии.

Также украинка обвинила дизайнеров конкурса, что те «специально» выдали ей и Галиевой одинаковые платья, а хореографа — в том, что тот постоянно ставил двух этих участниц рядом на сцене.

Кроме того, Мельничук заявила, что организаторы конкурса якобы врывались в её номер с угрозами и что Галиева заняла на конкурсе первое место, а представительница Белоруссии — третье только благодаря взяткам. Однако ни одно из этих утверждений не было подтверждено какими-либо доказательствами.