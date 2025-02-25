Москва, 25 февраля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Руководители киевского режима, возможно, собираются «перекредитовывать наворованное», заявила 25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Мария Захарова

В своём Telegram-канале она прокомментировала слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что на восстановление страны в ближайшие 10 лет потребуется 524 млрд долларов.

«Столько же, сколько уже должны — удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?» — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

Кроме того, Трамп отрицательно ответил на вопрос, намерены ли США участвовать в финансировании восстановления Украины. Он заявил, что Вашингтон уже вложил в эту страну 350 млрд долларов.

25 февраля еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что ЕС предложил Украине альтернативный вариант сделки по «критически важным материалам», который, в отличие от американского проекта, будет выгоден обеим сторонам.