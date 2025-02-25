Москва, 25 февраля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. На новой базе московского футбольного клуба ЦСКА, расположенной в деревне Мышецкое, армейцы будущих поколений смогут купаться и загорать в летний период, заявил журналистам вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев.

Артем Геодакян/ТАСС

Акинфеев принял участие в церемонии закладки первого камня в основание новой базы.

«Заложен только первый камушек. Новое поколение, которое будет здесь тренироваться, надеюсь, будет выигрывать и чемпионат, и еврокубки. Судя по макету, который я видел, здесь намного лучше, потому что [на базе ЦСКА] в Ватутинках одно поле не функционирует. Здесь же большой масштаб, совершенная инфраструктура, ёлки, пляж. Это не самое главное, но приятно, что здесь есть вода, будет возможность искупаться. Наверное, половина команды будет оставаться летом на базе, чтобы позагорать», — отметил футболист.

По словам президента клуба Евгения Гинера, рядом с базой ЦСКА также будет находиться также учебная база гимнасток.

«Гимнастки — это не самое важное, особенно в нашем возрасте. Главное, самому согнуться», — иронично ответил Акинфеев.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года стало известно, что ЦСКА подписал контракт с боснийским футболистом Миралемом Пьяничем, выступавшим ранее за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону».

Босниец, играющий на позиции полузащитника, известен по выступлениям за «Рому» и «Ювентус» в Италии, а также за испанскую «Барселону». Предыдущий сезон он провёл в ОАЭ. С июля 2024 года футболист находился в статусе свободного агента.