Москва, 25 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела разговор с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Беседа состоялась 25 февраля по инициативе армянской стороны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикеры обменялись мнениями по международной и региональной повесткам, а также обсудили вопросы сотрудничества в совете Межпарламентской ассамблеи СНГ и на других площадках.

«Собеседники также обсудили детали предстоящего официального визита председателя СФ в Ереван по приглашению армянского коллеги в свете необходимости придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям», ― говорится в сообщении Совфеда в Telegram-канале.

Матвиенко указала на необходимость содержательно подготовить визит. Когда состоится визит, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Стороны обсудили итоги председательства Еревана в ЕАЭС, а также вопросы двусторонних отношений. Российский лидер дал оценки шагам Еревана в сторону евроинтеграции.

Также Путин и Пашинян обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики. Стороны указали на весомые практические выгоды от совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.