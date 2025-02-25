Москва, 25 февраля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Поправки к ГОСТу по организации дорожного движения, вводящие новые дорожные знаки и правила их применения, утверждены. Соответствующие изменения опубликованы в базе данных Росстандарта.

Михаил Терещенко/ТАСС

Новый стандарт обязателен к исполнению с 1 января 2026 года, однако регионы уже вправе пользоваться изменениями. Мэрия Москвы намерена демонтировать 55 тыс. лишних указателей, чтобы повысить комфортность движения в столице, сообщило издание «Коммерсантъ», первым обратившее внимание на публикацию обновленных правил.

В числе новых знаков — табличка «Глухие», предупреждающая о возможном появлении неслышащих и слабослышащих пешеходов возле медицинских учреждений или общественных организаций.

Обновленные правила допускают установку знака «Стоп-линия» в вертикальном варианте, а также указание конкретных месяцев — например, «сентябрь–апрель» — на табличке, определяющей период действия дорожных знаков.

Документ допускает совмещение некоторых знаков в один, например знака «Парковка» с изображением способа постановки транспортного средства на стоянку. Кроме того, появился знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рассказали, что разработка нового стандарта шла три года. Специалисты центра изучили более 1,4 тыс. предложений и замечаний к текущим версиям стандартов — их направили научные и эксплуатационные организации.

В ЦОДД полагают, что после введения нового стандарта с улиц и дорог постепенно исчезнут лишние указатели, перегружавшие внимание участников движения. Это положительно скажется на безопасности, водителям будет комфортнее, добавил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России ввели несколько новых дорожных знаков, призванных упорядочить движение автобусов и средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, а также парковку. Так, знак с красным кругом и нарисованным внутри автобусом запрещает движение таких транспортных средств, исключая школьные и маршрутные автобусы. Белый прямоугольник с человеком на самокате указывает, что запрещено передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также введена дополнительная табличка «Вид транспортного средства», уточняющая действие других дорожных знаков.