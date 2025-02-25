Вашингтон, 25 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Россия стала сильнее из-за санкций, введённых администрацией экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сегодня Россия сильнее и могущественнее, чем была до введённых Байденом санкций. Это всё произошло по нашей глупости», — указал он в публикации.

Макгрегор также призвал к скорейшему урегулированию украинского конфликта, заявив, что именно этого хочет президент США Дональд Трамп и сами американцы.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля глава минфина США Скотт Бессент заявил о готовности американской стороны либо смягчить, либо ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров между представителями Москвы и Вашингтона. Позднее в этот же день госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что снятие введенных США против РФ санкций не обсуждалось в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Президент России Владимир Путин в мае 2024 года указывал на то, что многочисленные санкции Запада против России принесли обратный результат и российская экономика растёт. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля отмечал, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров.