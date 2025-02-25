Москва, 25 февраля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. В «Роскосмосе» и ряде предприятий отрасли произошли кадровые перестановки, сообщила 25 февраля пресс-служба госкорпорации.

Vladimir Baranov/Global Look Press

В частности, свои посты покинули статс-секретарь — заместитель гендиректора «Роскосмоса» Ольга Вилкова и заместитель гендиректора госкорпорации по развитию промышленности Арсений Брыкин.

«Произошла также смена руководства на предприятиях отрасли. Новым гендиректором НПО «Техномаш» вместо Юрия Власова стал его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков», — отметила пресс-служба.

Кроме того, новым гендиректором «Главкосмоса» вместо Ильи Тарасенко была назначена его первый заместитель Наталья Локтева. С ней был заключён временный договор.

Также сменился руководитель дирекции по строительству космодрома Восточный — и. о. директора вместо Виктора Степанова был назначен Владимир Кучеров, ранее занимавший пост руководителя группы «Управление дорожно-мостового строительства» Главного контрольного управления Москвы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом работ и поручил ускорить строительство жилья для работников космодрома, сменив подрядчика.

6 февраля Юрия Борисова, который возглавлял госкорпорацию с июля 2022 года, освободили от должности главы «Роскосмоса». Новым гендиректором «Роскосмоса» стал Баканов, до этого являвшийся заместителем министра транспорта.

К Борисову нет претензий, решение о смене руководителя корпорации объясняется ротацией, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.