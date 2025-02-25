Берлин, 25 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. По итогам октября — декабря 2024 года ВВП Германии сократился на 0,2% в сравнении с предыдущими тремя месяцами, сообщает Федеральное статистическое бюро ФРГ (Destatis).

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Уточняется, что динамика немецкого ВВП совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов.

Согласно данным бюро, в IV квартале потребительские расходы увеличились на 0,1% относительно предыдущего квартала, госрасходы и валовые вложения в основной капитал повысились на 0,4%.

Объем экспорта страны в четвертом квартале сбавил темпы, уменьшившись на 2,2%, а импорт, наоборот, увеличился на 0,5%.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал плачевным состояние экономики стран Евросоюза. По его словам, в Европе резко возросла стоимость российского газа и других энергоносителей, которые долгое время обеспечивали экономический подъём Германии и других лидеров ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг. Первое место по итогам голосования занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 26,8%. Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») заняла второе место, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16,4% избирателей.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя прошедшие выборы, заявил, что новый канцлер будет строить свою политику на самоликвидации Германии и уничтожении ее экономики из-за раскола страны.