Мурманск, 25 февраля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Орденом Мужества награжден 69-летний участник специальной военной операции, ветеран уголовно-исполнительной системы Михаил Дугин, отправившийся на фронт вслед за сыном из Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

t. me/ufsinmurmansk

Губернатор Андрей Чибис торжественно вручил награду Дугину в ходе мероприятия в Мурманском областном драматическом театре, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Сын ветерана Дмитрий участвовал в спецоперации на Украине с октября 2022 года. После ранения проходил реабилитацию в Мурманске, затем вернулся на передовую.

«Отец, провожая сына, сказал, что не сможет спокойно жить здесь и пойдет вслед за ним. Слово настоящего офицера — дело чести! Уже спустя несколько дней после расставания Михаил Дугин подал документы в военкомат и ждал своей отправки на фронт», — говорится в сообщении.

Дугин отправился в зону боевых действий в качестве обычного бойца. Два украинских дрона атаковали его, когда он эвакуировал раненого товарища с поля боя. Дугин получил тяжелое ранение, перенес несколько операций.

Ветеран проходит реабилитацию в Мурманске и активно участвует в сборе помощи для российских бойцов.

Дугин служил в уголовно-исполнительной системе Заполярья в 1987–2006 годах. Был сотрудником отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области. Участвовал в двух военных кампаниях в Чечне. Обладатель крапового берета, государственных и ведомственных наград.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ветеран СВО, полный кавалер ордена Мужества, полковник, участник программы «Время героев» Александр Тихонов рассказал, что российские бойцы на передовой чувствуют, что их поддерживает вся Россия. По его словам, после начала спецоперации он ощутил, как вся страна объединилась. Бойцы были не одни, выполнять задачи им помогали волонтеры, на позиции приезжало много бесстрашных, неравнодушных людей, чтобы помочь военным.