Москва, 25 февраля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Украинцы не простят главе киевского режима Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее Дубинский высмеял Зеленского после его слов о том, что он готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава киевского режима, ранее запретивший переговоры с российским лидером, в ответ на соответствующий вопрос сказал, что теперь он хочет встретиться только с Путиным.

В январе президент РФ заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Он отметил, что Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису.

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