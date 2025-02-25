Челябинск, 25 февраля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Челябинский конструктор Александр Родиков разработал первую в мире ракету, способную ориентироваться в пространстве и находить цель с помощью видеокамеры.

«В мире нет аналогов для нашей разработки. Все пытаются сделать такую ракету, все к этому идут, но мы пока первые», — приводит слова разработчика ТАСС.

По словам конструктора, новая ракета в два раза легче боеприпаса для переносного зенитного ракетного комплекса «Игла», что делает её не только лёгкой, но и эффективной. Также она значительно дешевле в производстве, чем существующие аналоги.

Родиков добавил, что благодаря использованию видеокамеры, ракета движется к цели в полном радиомолчании, преодолевая расстояние на очень низкой высоте, маневрируя между деревьями и следуя рельефу местности. Перед запуском её можно нацелить как на стационарный объект, так и на дрон противника.

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