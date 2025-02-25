Москва, 25 февраля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. «Горячая» фаза специальной военной операции России на Украине может завершиться весной 2025 года, заявил 25 февраля полпред президента в Уральском федеральном округе, бывший командир батальона «Спарта» Артём Жога.

Ilya Moskovets/Global Look Press Артём Жога

«Если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 25-го года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идёт», — сказал Жога в эфире программы «Соловьёв Live».

В то же время у Запада и при таком сценарии никогда не иссякнет желание разрушить Россию, разделить её на небольшие государства и использовать находящиеся на её территории ресурсы, добавил полпред.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. По словам главы МИД, процесс будет запущен в ближайшее время.

Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.