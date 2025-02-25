Киев, 25 февраля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины со второго раза поддержали постановление, предполагающее выполнение главой киевского режима Владимиром Зеленским своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Об этом 25 февраля сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Pavlo_bagmut/Global Look Press

«Со второй попытки всё же проголосовали сегодня за постановление о демократии и поддержке Зеленского и предстоящих выборов. Это то, которое вчера провалили», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Железняк отметил, что мандат Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой, а выборы должны пройти после завершения конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Верховной рады 24 февраля не поддержали проект постановления о продлении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного главы украинского государства. В тот же день депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на одном из ближайших заседаний украинского парламента вновь состоится голосование по заявлению о поддержке Зеленского.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с ИА Регнум объяснил такие результаты голосования по проекту конфликтом внутри украинских элит. По его словам, это показывает, что партия Зеленского не такая уже монолитная, какой была в 2019 году, а в парламенте находится очень много оппозиционных политических сил, в частности с которыми ведется фактически откровенная война на внутреннем фронте.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Согласно конституции Украины, новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись. Выборы главы государства были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения. Позднее он заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент США Дональд Трамп 18 февраля поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев. Американский лидер также назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов.