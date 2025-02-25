Москва, 25 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 220 бойцов и два танка. Об этом 25 февраля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномёт, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Всего за время боёв на курском направлении противник потерял более 63 325 бойцов, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортёр, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, потери украинских формирований за сутки 24 февраля в Курской области составили более 255 бойцов, также ВС РФ ликвидировали три танка, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК С-300В противника.

Согласно ежедневным и недельным сводкам Министерства обороны РФ, ВСУ за три года потеряли около 1,08 млн убитыми и ранеными. С начала 2025 года украинские формирования лишились около 80 тыс. военных убитыми и ранеными. В 2022 году потери украинских войск составили 118,5 тыс. бойцов, в 2023 году — 405,4 тыс. военных. В 2024 году, по данным Генштаба ВС России, ВСУ потеряли более 595 тыс. человек убитыми и ранеными.