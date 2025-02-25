Москва, 25 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Восстановление российско-американских отношений будет проходить в три этапа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Vladimir Andreev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что при администрации экс-президента США Джо Байдена диалог между Москвой и Вашингтона был фактически сведён к нулю. Именно поэтому восстановление отношений неизбежно должно начаться с этапа восстановления диалога между двумя государствами.

«Далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы», — отметил Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже проявили политическую волю к восстановлению диалога, однако о доверии к Соединённым Штатам речи пока не идёт, а разрушенные отношения невозможно восстановить в одночасье.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США. От российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В составе американской делегации были госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В результате переговоров Лавров и Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.