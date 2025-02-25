Москва, 25 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Никакие встречи с участием российского МИД не проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля. Об этом сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня», — говорится в сообщении.

Ранее западные СМИ сообщили, что российская и американская делегации якобы проведут 25 февраля переговоры в Эр-Рияде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что на очереди — контакты России и США на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел. Он отметил, что темой переговоров будут меры по нормализации диалога и работы дипломатических ведомств на взаимной основе, а также рекомендовал обращаться за подробностями в МИД.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 22 февраля, что никакой подготовки к переговорам в Эр-Рияде не ведется. По его словам, новая встреча должна пройти в течение ближайших двух недель на уровне глав профильных департаментов. Дипломат добавил, что принципиальная договоренность о проведении комплексных консультаций по всем вопросам между двумя странами уже достигнута.

Как сообщало ИА Регнум, представители РФ и США провели переговоры 18 февраля. По их итогам помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают. Он также назвал их первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что по итогам переговоров в Эр-Рияде Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Белого дома также должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу.