Лондон, 25 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. В 2025 году европейским странам придётся нарастить импорт сжиженного природного газа. Об этом говорится в прогнозе британской нефтегазовой компании Shell на 2025 год.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Европа в 2024 году снизила импорт СПГ на 23 млн т, или 19%, из-за использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и незначительного восстановления спроса промышленности на газ. Однако в 2025 году региону понадобится больше газа для заполнения хранилищ», — говорится в прогнозе.

Также уточняется, что Европе придётся конкурировать за СПГ с азиатскими странами-импортёрами, поэтому новые мощности появятся в регионе лишь во второй половине года.

Shell также повысила свой прогноз на общемировой спрос на СПГ к 2040 году примерно на 5%, до 630–718 млн т в год.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.

17 января американское издание Politico также сообщало, что объёмы поставок российского газа в страны ЕС стали рекордными, несмотря на недавнюю остановку транзита голубого топлива через территорию Украины. Данные, собранные компанией Kpler, занимающейся статистической обработкой по сырьевым товарам, показывают, что импорт российского топлива в Европу в начале 2025 года на 10% превысил показатели аналогичного периода 2024 года. Это полностью противоречит европейской политике по снижению зависимости от топлива из РФ и вызывает определённые опасения у лидеров ЕС.