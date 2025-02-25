Тегеран, 25 февраля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран. Борт главы российской дипломатии 25 февраля приземлился в аэропорту Тегерана.

ТАСС

Как сообщили в МИД РФ, посетить исламскую республику главу внешнеполитического ведомства пригласил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Планируется, что в ходе встречи главы МИД двух стран предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений.

«Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта», ― говорится в сообщении министерства.

Также стороны обменяются мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива. Также в числе тем для обсуждения ― ближневосточное урегулирование, каспийская проблематика и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 февраля Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом. На следующий день, 24 февраля, глава российского МИД встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

По итогам переговоров с турецким министром Лавров назвал условия прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что это произойдет только тогда, когда переговоры дадут твердый устойчивый результат.

Также 24 февраля состоялись переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Лавровым. Они продлились около часа. О подробностях беседы не сообщалось.