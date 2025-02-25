Москва, 25 февраля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. В 2024 году около 4,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за демонстрацию нацистской символики и пропаганду нацизма. Об этом сообщил и. о. замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Сергей Першенков.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«За пропаганду либо публичное демонстрирование запрещённой символики и атрибутики, в том числе нацистской, привлечено к административной ответственности свыше 4,5 тысячи граждан», — цитирует его слова ТАСС.

Также Першенков сообщил о 27 актах вандализма на идеологической почве. Кроме того, за осквернение воинских мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне и дням воинской славы, задержаны 22 человека, возбуждено более 40 уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, в январе был оштрафован мужчина за демонстрацию нацистского приветствия на станции «Китай-город» в Москве в новогоднюю ночь.

В начале ноября 2024 года правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста РФ, предусматривающий усиление наказания за пропаганду нацизма и экстремизма. Законопроект включает обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией запрещённых атрибутов для тех, кто изготавливает, продаёт или приобретает их с целью пропаганды.