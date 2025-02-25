Варшава, 25 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией и должна с этим смириться. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Michal Fludra/Global Look Press Лешек Миллер

«Похоже, что Украина потерпела поражение в [этом конфликте]», — отметил польский политик.

Миллер считает, что в вопросе Украины Польша не должна ориентироваться на Европу, поскольку она предельно ослаблена, «не является военной державой и не имеет армии». По его словам, у поляков есть шансы только тогда, когда за ними или рядом с ними стоят США.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 февраля заявила, что в НАТО больше не делают ставок на Украину, ведь её попросту использовали, а затем списали в утиль. Она напомнила, что еще недавно риторика НАТО сводилась к призывам разгромить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. По его словам, это было верно три года назад, это верно и сегодня. Вице-президент подчеркнул, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи. Вэнс призвал уже сейчас начать стремиться к миру, учитывая реалии украинского конфликта.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что у Запада нет чёткого понимания сложившейся реальности в контексте конфликта на Украине. По его словам, в нём с самого начала было невозможно победить.