Берлин, 25 февраля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. В Эр-Рияде 25 февраля пройдет вторая встреча между представителями делегаций РФ и США, на которой обсудят урегулирование российско-украинского конфликта, пишет немецкая газета Die Zeit.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальные лица каждой из стран данную информацию пока не комментировали.

Источники газеты не уточняют, кто будет участвовать в переговорах, однако они отмечают, что встреча «станет продолжением» прошедшего в Эр-Рияде 18 февраля диалога. Уточняется, что на нее не будут приглашены представители Украины и Европейского союза (ЕС).

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. На встрече обсуждались двусторонние отношения, урегулирование украинского конфликта и подготовка встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По итогам российско-американских переговоров страны пришли к согласию, что втягивание Украины в НАТО стало крупнейшей ошибкой администрации предыдущего американского президента Джо Байдена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз отметил — Путин многократно говорил о том, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом — прямая угроза интересам России и нашему суверенитету.