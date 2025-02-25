Москва, 25 февраля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили две резервные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) при попытке их переброски в направлении Часова Яра Донецкой Народной Республики, сообщает 25 февраля ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Противник пытался перебросить в район Часова Яра две группы украинских военнослужащих. Их вывели сразу с нескольких позиций и отправили на задачу. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии выследили их и нанесли удары при помощи беспилотников», — сказал собеседник агентства.

Также российские операторы БПЛА ликвидировали и сами блиндажи с оставшимся в них личным составом ВСУ.

24 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта, включая курахово-новосёловское направление. По его словам, с освобождением села Улаклы российские силы ликвидировали карман, образовавшийся при освобождении близлежащих населённых пунктов, а это открывает возможности для дальнейшего продвижения на запад через село Константинополь.

19 февраля ИА Регнум передавало, что Вооружённые силы России взяли под контроль все высоты в районе города Часова Яра. Российские подразделения также взяли в полукольцо расположенный по соседству с городом населённый пункт Ступочки, что позволяет им получить оперативно-тактическое преимущество на этом участке линии боевого соприкосновения.

Ранее, 17 февраля, глава ДНР заявил, что командование ВСУ пытается осуществить переброску подкреплений в город Часов Яр. По его словам, противник также планировал построить какие-то укрепления на следующей за городом линии своей обороны.