Москва, 25 февраля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Росреестра, начали рассылать гражданам России через мессенджеры ссылки, якобы ведущие к оплате госпошлины за операции с недвижимостью. Это попытка выведать личные данные пользователей. Об этом предупредило Управление Росреестра по Москве на своем Telegram-канале.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Сотрудники ведомства никогда не пишут заявителям через мессенджеры с требованием оплатить услугу по ссылке. Переход по такой ссылке угрожает заражением устройства вредоносным ПО и передачей личных данных мошенникам», — говорится в сообщении ведомства.

Росреестр настоятельно рекомендует не отвечать на такие сообщения и блокировать подозрительные контакты.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля юрист Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков в интервью агентству «Прайм» рассказал, что мошенники начали запрашивать СНИЛС у граждан. Один из способов получения этих данных — фальшивые вакансии, когда злоумышленники предлагают работу и требуют предоставить этот документ.

Кроме того, мошенники часто используют фишинговые сайты и предлагают «выплаты» от имени государственных органов, пояснил эксперт.

СНИЛС содержит важную личную и финансовую информацию, которая может быть использована злоумышленниками в своих целях.