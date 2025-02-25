Москва, 25 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Российская сторона сотрудничает со всеми членами группы «Друзей мира» по Украине, однако конкретные планы мирного урегулирования конфликта пока не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мы взаимодействуем со всеми фактическими участниками этого процесса так или иначе. И мы обмениваемся информацией, они обмениваются своими подходами. До сих пор в рамках этого процесса не обсуждались какие-то конкретные планы, которые предлагались бы для реализации. Там обсуждалось видение перспектив выхода на урегулирование. Этот процесс продолжается», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с данной платформой.

В мае 2024 года Китай и Бразилия представили совместный план мирного урегулирования украинского конфликта и предложили создать открытую платформу «Друзья мира», нацеленную на разрешение кризиса. В этом неформальном объединении планируется участие 15 государств, в том числе Египта, Саудовской Аравии, Турции, Мексики, Венгрии, Кении, Замбии, Казахстана, Франции и Швейцарии.

24 сентября 2024 года в ходе выступления в ГА ООН бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет сейчас решающее значение, так как ни одна из сторон не достигнет всех своих целей военным путём. Именно об этом, пояснил он, говорится в инициативе Китая и Бразилии по прекращению боевых действий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал план Китая и Бразилии «деструктивным», а также отметил, что этот план предварительно обсуждался с Россией.