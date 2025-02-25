Москва, 25 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. В России много редкоземельных металлов, это открывает перспективы для сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. Об этом 25 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

George Zakharchuk/Global Look Press

«Американцам редкоземельные металлы нужны. У нас их много. Открываются широкие перспективы. Когда настанет момент, мы будем открыты», — отметил представитель Кремля.

Он пояснил, что сейчас проявлена политическая воля президентов РФ и США к взаимодействию, восстановлению диалога. По его словам, меры по его нормализации будут обсуждаться на переговорах на экспертном уровне.

Следующим пунктом на повестке будет урегулирование кризиса, добавил Песков.

«И только потом рассмотрение торгово-экономических проектов», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что Россия могла бы предложить США вести совместную работу в области редкоземельных металлов. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о партнёрстве не только с административными и правительственными структурами США, но и с американскими компаниями, которые проявили бы интерес к совместной работе в этом направлении.

При этом президент добавил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в том числе в новых российских регионах, которые вернулись в состав Российской Федерации.

В тот же день российский лидер из подмосковной резиденции Ново-Огарёво провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. По словам президента, России необходимо выстроить полный цикл от поиска и разработки таких месторождений и добычи ресурсов до глубокой их переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Страна располагает всем необходимым для начала этого процесса, подчеркнул Путин.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия обладает множеством ценностей, представляющих интерес для США, включая редкоземельные элементы. Он добавил, что у США также есть «вещи», которые могли бы быть интересны России.