Москва, 25 февраля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли до 305 военных и семь боевых бронемашин в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр», сообщила 25 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах шести населённых пунктов Донецкой Народной Республики, сказано в сообщении.

«Противник потерял до 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия», — отметила пресс-служба.

Также 25 февраля в ведомстве сообщили о нанесении удара высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара были достигнуты.

Общие потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили до 905 человек. Средства ПВО в указанный срок сбили 97 дронов противника, пять управляемых авиабомб JDAM и 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 25 февраля средства ПВО сбили 19 беспилотников противника над тремя регионами России. 16 дронов ВСУ были сбиты над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской областью.

Накануне, 24 февраля, в военном ведомстве проинформировали, что подразделения ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 255 бойцов, три танка, пусковую установку и радиолокационную станцию. За весь период боёв в регионе украинские формирования потеряли более 63 тыс. военных и тысячи единиц техники, в том числе 379 танков, 288 боевых машин пехоты и 240 бронетранспортёров.