Москва, 25 февраля, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Розничная сеть салонов связи компании «МегаФон» отмечена наградой «Лучший магазин года» в категории «Салон связи и электроники». Победителей определяли с помощью онлайн-голосования, в котором приняли участие более 2,2 миллиона потребителей.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В список фаворитов покупательских предпочтений попали 260 торговых сетей, 259 онлайн-магазинов и 17 онлайн-сервисов, которые соревновались в 49 категориях и трёх номинациях. Как отмечают организаторы премии, собранные данные, методика и анализ результатов прошли официальный внешний аудит и были нотариально заверены.

В пресс-службе «МегаФона» отметили, что таких результатов удалось достигнуть благодаря комплексу мероприятий по повышению качества обслуживания и уровня сервиса. В частности, в салонах внедрили новые методики обучения и мотивации персонала, которые повысили уровень компетенций сотрудников розничных точек.

В компании также рассказали, что большое внимание было уделено комфорту покупателей в салоне и скорости их обслуживания, что особенно важно в контексте новых требований законодательства, вступивших в силу 1 января текущего года. Так, например, появились новые особенности оформления договоров на оказание услуг связи, введен запрет на обезличенное пополнение счетов, что привело к объективному росту нагрузки на персонал.

Новое голосование в рамках премии «Лучший магазин года» начинается уже в конце марта.