Москва, 25 февраля, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Достоверные данные о потерях в ходе специальной военной операции предоставляет только Минобороны РФ. Об этом 25 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Я не знаю, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — сказал официальный спикер Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недостоверную публикацию в интернете о числе потерь военных ВС РФ на Украине.

Песков добавил, что любая информация о потерях в ходе СВО может предоставляться только через российское оборонное ведомство, это исключительная прерогатива Минобороны.

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