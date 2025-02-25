Москва, 25 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя принятие Совбезом ООН американской резолюции по украинскому конфликту.

Мы это приветствуем. Считаем, что такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование, отметил представитель Кремля.

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