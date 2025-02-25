Москва, 25 февраля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Москва якобы не против отправки европейских военных на Украину, напомнил позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Как отмечал ранее Лавров, размещение воинских контингентов государств — членов НАТО на территории Украины неприемлемо для Москвы.

24 февраля американский лидер заявил, что он не против присутствия войск ЕС на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Также он считает, что и Россия не будет возражать.

При этом официальный спикер Кремля ранее заявил, что Россию беспокоят обсуждения касательно возможного размещения европейских военных на Украине. Он подчеркнул, что Москва отслеживает противоречивые заявления зарубежных политиков по данному вопросу.

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