Москва, 25 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Следующие контакты России и США пройдут на уровне внешнеполитических ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Комментируя информацию западных СМИ о том, что российская и американская делегации якобы проведут 25 февраля переговоры в Эр-Рияде, он сообщил, что на очереди — контакты на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел.

«Поэтому я рекомендую обращаться к министерству иностранных дел за информацией об этой встрече», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, темой таких переговоров будут меры по нормализации диалога, нормализации работы дипломатических ведомств на взаимной основе.

Ранее западные СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп анонсировал 25 февраля новые переговоры между представителями США и России в Саудовской Аравии. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 22 февраля, что никакой подготовки к переговорам в Эр-Рияде не ведется. По его словам, новая встреча должна пройти в течение ближайших двух недель на уровне глав профильных департаментов. Дипломат добавил, что принципиальная договоренность о проведении комплексных консультаций по всем вопросам между двумя странами уже достигнута.

Как сообщало ИА Регнум, представители РФ и США провели переговоры 18 февраля. По их итогам помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают. Он также назвал их первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Белого дома также должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу.