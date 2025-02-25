Москва, 25 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Переговорный процесс по поводу сохранения российских военных баз на территории Сирии идёт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press

«Мы продолжаем наши контакты с сирийскими властями, сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов. Скажем так, рабочий процесс идёт», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров недавно был в Анкаре, где в ходе других контактов также затрагивался данный вопрос.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в декабре 2024 года отметил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом.

7 февраля глава минобороны Сирии Мархаф Абу Касра заявил, что страна может согласиться на сохранение российских военных баз, если это будет выгодно Дамаску.