Москва, 25 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Технические ошибки в ходе голосований случаются, а России импонирует последовавшая за такой ошибкой оперативная реакция президента Сербии Александра Вучича, заявил 25 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Вучич в специальном обращении заявил, что представитель Белграда в ООН 24 февраля «по ошибке» проголосовал за западную резолюцию по Украине. Предполагалось, что представитель Сербии воздержится при голосовании, сказал президент страны. Вучич извинился за эту ошибку перед согражданами. Журналисты спросили Пескова, приняты ли к сведению извинения Вучича.

«Безусловно услышали, безусловно приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И, конечно, такая оперативная реакция главы государства импонирует нам», — ответил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, число стран, поддержавших антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93.

Генассамблея 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС). Первая резолюция, которую поддержала и Сербия, содержит призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения в тексте не осуждаются и не упоминаются.

Проект США состоял из трёх пунктов, в нём указывалось, что ГА ООН скорбит о трагической гибели людей в период российско-украинского конфликта, просит о скорейшем прекращении конфликта и призывает к прочному миру между РФ и Украиной. РФ внесла поправку к данному проекту, призвав в ней устранить коренные причины конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН и заявления Вучича, выразила уверенность, что сербский народ никогда не предаст Россию.