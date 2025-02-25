Москва, 25 февраля, 2025, 12:38 — ИА Регнум. РФ и США предстоит разработать меры по укреплению взаимного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам пройти серьезный путь, разработать меры по укреплению взаимного доверия», — заявил Песков.

По его словам, странам предстоит сделать очень много маленьких шагов на встречу друг к другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению атмосферы доверия.

«Очень многое пострадало за последние четыре года. Очень многое было разрушение, и поэтому конечно восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа», — подчеркнул пресс-секретарь.

Новость дополняется.