Москва, 25 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Участники переговорных групп России и США пока не прорабатывают вопрос о подписании двусторонних соглашений по темам, представляющим взаимный интерес, заявил журналистам 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, в настоящий момент до этого не дошло дело», — отметил пресс-секретарь.

Также Песков 25 февраля рассказал, что следующие российско-американские переговоры пройдут на уровне министерств.

24 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает множеством «ценностей», представляющих интерес для Вашингтона, в том числе редкоземельными элементами. Он также отметил, что в ходе переговоров по Украине Москва и Вашингтон обсуждают крупные экономические проекты.

Президент России Владимир Путин также 24 февраля заявил, что РФ готова к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам. Он отметил, что компании двух стран могут запустить совместное производство алюминия. Россия готова поставлять США до 2 млн тонн алюминия, сказал президент.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины.