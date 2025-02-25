Тбилиси, 25 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Отказ Грузии вводить антироссийские санкции в 2022 году стал историческим решением. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Kay Nietfeld/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

«Отказ вводить антироссийские санкции был историческим решением и заявлением, которое озвучил бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — отметил политик.

По словам Кобахидзе, решение, принятое в тот момент, было верным и спасло грузинскую экономику от разрушения.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что представители Запада давили на правительство Грузии, принуждая открыть «второй фронт» против России. Он также сообщил, что Запад требовал от грузинских властей ввести санкции против России и организовать чартерные рейсы, чтобы оправлять наемников на Украину. Но правительство отказалось выполнить эти требования.