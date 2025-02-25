Москва, 25 февраля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже отметки 86 рублей впервые с 3 сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 25 февраля.

Дарья Антонова ИА Регнум

К 10:12 мск курс доллара упал на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,59 рубля. К 11:10 мск американская валюта торговалась на уровне 86,86 рубля.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля, согласно данным торгов, курс американского доллара опускался ниже 90 рублей. По информации портала Investing.com, на некоторое время курс валюты США понизился с 94,97 рубля до 89,5 рубля.

В России в этот день из-за резкого обвала курса доллара начали закрываться пункты обмена валюты. Как пояснили операционисты обменных пунктов, они решили дождаться, когда рынок успокоится, и не продавать всю валюту по низкой цене.

Эксперты считают, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, вызвал оптимизм среди инвесторов и привел к снижению курса доллара к рублю.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.