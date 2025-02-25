СК с 2022 года возбудил почти 350 уголовных дел о реабилитации нацизма
Москва, 25 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Следственный комитет с 2022 года возбудил почти 350 уголовных дел по статье о реабилитации нацизма, сообщил 25 февраля глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК Александр Пахтусов.
Перед судом по данным делам предстали более 200 человек, заявил Пахтусов.
«С 2022 года следователями ведомства возбуждено 349 уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма. По 199 уголовным делам расследование завершено, 214 обвиняемых предстали перед судом», — рассказал представитель СК.
Кроме того, СК расследует 163 факта осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 европейских стран, отметил Пахтусов. Фигурантами по этим делам проходят 253 человека, большинство — из Латвии, Литвы и с Украины. Должностными лицами указанных государств ведётся целенаправленная работа по пересмотру вклада советского народа в победу над нацизмом, подчеркнул Пахтусов.
Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов СССР. Министр напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Москва приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности, каждое из них будет расследовано, подчеркнул глава государства.