Москва, 25 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Следственный комитет с 2022 года возбудил почти 350 уголовных дел по статье о реабилитации нацизма, сообщил 25 февраля глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК Александр Пахтусов.

РИА Новости

Перед судом по данным делам предстали более 200 человек, заявил Пахтусов.

«С 2022 года следователями ведомства возбуждено 349 уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма. По 199 уголовным делам расследование завершено, 214 обвиняемых предстали перед судом», — рассказал представитель СК.

Кроме того, СК расследует 163 факта осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 европейских стран, отметил Пахтусов. Фигурантами по этим делам проходят 253 человека, большинство — из Латвии, Литвы и с Украины. Должностными лицами указанных государств ведётся целенаправленная работа по пересмотру вклада советского народа в победу над нацизмом, подчеркнул Пахтусов.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов СССР. Министр напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Москва приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности, каждое из них будет расследовано, подчеркнул глава государства.