Париж, 25 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием, если США сократят своё военное присутствие в Европе. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Matti Matikainen/Global Look Press

«Размещение нескольких ядерных истребителей Франции в Германии не должно вызвать затруднений и может стать серьезным сигналом для России», — рассказал изданию неназванный французский чиновник.

По словам анонимного французского чиновника, размещение французских ядерных истребителей в Германии не вызовет серьёзных проблем и может стать важным сигналом для России. Немецкие дипломаты добавили, что подобный шаг Франции может подтолкнуть Великобританию к аналогичным действиям.

Газета также сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно провёл переговоры с кандидатом в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем перед своей поездкой в Вашингтон, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тема обсуждения касалась плана Франции по обеспечению безопасности Европы и поддержке обороны Украины.

Кроме того, издание напоминает, что Франция располагает 300 ядерными боезарядами, включая вооружение морского и воздушного базирования. Великобритания, в свою очередь, использует четыре атомные стратегические подводные лодки типа «Вэнгард», каждая из которых способна нести 16 ядерных боеголовок.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля президент США отказался встречать Макрона у Белого дома. На опубликованном видео видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает к зданию, но Трамп не выходит встречать французского лидера, и Макрон заходит в Белый дом самостоятельно.

Французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян настаивает на проведении выборов во Франции как можно скорее, чтобы вернуть стране независимость.