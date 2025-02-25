Москва, 25 февраля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Успехи российских войск на сумском направлении, а также высокие потери в рядах Вооруженных сил Украины ввергли офицерский состав подразделений противника в подавленное морально-психологическое состояние. Об этом сообщили представители силовых структур России ТАСС.

Celestino Arce Lavin/Global Look Press

«На сумском направлении впервые за все время отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние как у насильно мобилизованных солдат, так и у командиров рот, батальонов», — отметил собеседник агентства.

По его словам, киевский режим несет колоссальные потери в живой силе и технике, при этом российские силы стремительно продвигаются на всех участках фронта. Из-за этого украинские офицеры подавлены, они осознают бессмысленность боевых действий.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что Сумская область на северо-востоке Украины превращается в театр военных действий, при этом украинское командование осознало, что вторжение на территорию России обернулось для ВСУ лишь значительными потерями.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ на 24 февраля, Украина с начала боев на курском направлении потеряла более 63,1 тыс. военных, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронемашин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки РСЗО.