Москва, 25 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. В российской системе здравоохранения, несмотря на общий прирост врачебного персонала, всё ещё не хватает около 23,2 тыс. врачей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе — 29 407 человек, сегодня мы оцениваем эту цифру где-то в 23 297 врачей, и по среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 63 643», — отметил он.

По словам главы ведомства, из-за пандемии COVID-19 многие врачи старшего поколения ушли из отрасли, поэтому в 2020 году произошло сокращение численности врачебного персонала примерно на 16 тыс. человек.

Мурашко уточнил, что восстановление численности врачей началось лишь в 2023 году, и в настоящее время прирост с 2019 года составляет 6,5 тыс. врачей, однако этого количества всё равно недостаточно.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам. При этом с 1 апреля, согласно его распоряжению, регионы повысили до 50% окладную часть заработной платы медиков, сохранив при этом дополнительные выплаты.