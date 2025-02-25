Москва, 25 февраля, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Германия, Франция, Италия, Испания, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи Украине замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Если вы разморозите [активы] и передадите [их] Украине, они больше не будут у вас, и вы не сможете использовать их в качестве разменной монеты. Если они [Россия] действительно хотят вернуть активы, то они должны дать что-то взамен», — цитирует издание неназванный источник среди дипломатов.

Также из публикации следует, что Эстония, выступающая за передачу помощи Украине, предлагает использовать активы в качестве рычага давления на РФ. В то время как другие же страны, утверждает один из источников издания, выступают против разморозки активов, поскольку в дальнейшем предлагают задействовать эти деньги для будущего восстановления Украины после конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Он отметил, что вопрос о замороженных активах РФ должен стать частью переговоров по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь глава МИД Литвы Кестутис Будрис настаивал, что Евросоюз должен уже в марте принять решение о передаче Украине замороженных российских активов, чтобы потом «не сидеть с разведёнными руками».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.

Ранее в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2024 году было разморожено около 570 млрд руб. российских активов. Глава ЦБ добавила, что какие-то «большие схемы» по разморозке активов частных инвесторов в настоящее время не обсуждаются, а попытки восстановить законные права россиян продолжаются.